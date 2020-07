Kommunalwahlkampf in Mettmann : Wahlvorschläge: Die Frist läuft bis zum 27. Juli

Mettmann Wegen der Corona-Krise erhalten neue Bewerber mehr Zeit, um sich einen Platz auf dem Stimmzettel zu sichern. Die neue Wählergemeinschaft und eine offene Liste der „Linken“ arbeiten noch daran.

(arue) Wer zur Kommunalwahl am 13. September auf den Stimmzettel schaut, wird im Vergleich zur vergangenen Wahl im Jahr 2014 einige Änderungen bemerken. Die Wählergemeinschaft UBWG wird es nicht mehr geben (die RP berichtete), sie hat sich mangels Unterstützung aufgelöst. Wie Hans-Günther Kampen auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, werden derzeit alle für die Ämtergänge notwendigen Schritte vorbereitet. Das Fraktionsbüro, ein Ladenlokal in der Innenstadt, hat die UBWG der Bürgermeisterkandidatin von CDU und SPD, Sandra Pietschmann, als Wahlkampfbüro zur Verfügung gestellt. So könne man die Kandidatin, für die die UBWG bereits eine Wahlempfehlung ausgesprochen hatte, wenigstens noch unterstützen. Hoffnung auf einen Platz auf dem Stimmzettel machen sich hingegen die neue Wählergemeinschaft „Zur Sache! Mettmann“ und eine offene Liste für die Partei „Die Linke“, für die Jürgen Gutt zurzeit nach Kandidaten sucht. Ria Garcia (Die Piraten), mit der Jürgen Gutt (Die Linke) eine Fraktion bildete, hat kürzlich aus beruflichen Gründen ihren Rückzug bekannt gegeben. Auch sie will Sandra Pietschmann als Bürgermeisterkandidatin unterstützen. Jürgen Gutt ist hingegen nach eigenen Angaben „Ruheständler mit Teilzeit-Lehrertätigkeit“. Daher kann und will er noch einmal antreten. Er plant für kommenden Montag noch einmal eine Zusammenkunft mit allen Interessenten, „ich hoffe, dass wir dann nahe an die 20 kommen“, sagt er – Mettmann hat 20 Stimmbezirke. Alle Wahlvorschläge müssen laut Stadtverwaltung bis zum 27. Juli, 18 Uhr, eingereicht werden. Der Kommunalwahlausschuss tagt am 29. Juli.