Aktion pro Humanität aus Kevelaer : Hilfe vom Niederrhein für Lesbos

Kevelaer Die Aktion pro Humanität aus Kevelaer hat um Spenden gebeten. Der Lkw mit Hilfsgütern ist inzwischen in Griechenland angekommen. Am Wochenende werden auch Medikamente für die Geflüchteten auf die Reise geschickt.

Die Welle der Hilfsbereitschaft hat die Mitglieder der Aktion pro Humanität (APH) überrascht und beeindruckt. „Wir hatten ja erst vor kurzem noch einen Hilfsaufruf für Beirut gestartet, da hatten wir jetzt nicht erwartet, dass es jetzt auf unsere Bitte um Hilfsgüter für Lesbos eine so große Resonanz geben würde“, sagt Heike Waldor-Schäfer von APH.

Die Initiative aus Kevelaer hatte um Hilfsgüter für die Flüchtlinge auf der griechischen Insel gebeten, und viele Menschen kamen, um Spenden zu bringen: Decken, warme Kleidung, Desinfektionsmittel, Schuhe – einige brachten sogar komplett neue Zelte. „Ein Spender hatte extra ein neues Lammfell für ein Baby gekauft. Das sind Dinge, die uns richtig rühren“, sagt Waldor-Schäfer. Es zeige aber auch, dass die Leute Vertrauen dazu haben, dass APH dafür sorgt, dass die Spenden auch tatsächlich bei den Menschen vor Ort ankommen. Der Vorteil von APH sei, dass die Vorsitzende Elke Kleuren-Schryvers inzwischen so ein gutes Netzwerk aufgebaut habe, dass die Initiative in der Lage ist, schnell zu helfen. Oft sind die Hilfsgüter in sechs Tagen vor Ort und können dort gezielt verteilt werden.