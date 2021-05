SOS Kinderdorf : Motto „Wohlfühlen am Niederrhein“ als Gesamtpaket

KREIS KLEVE Das SOS-Kinderdorf Niederrhein startet eine gezielte Gesundheitsberatung und individuelle Coachings für Mitarbeitende und Betreute.

Die SOS-Mitarbeiterinnen Christina Vennemann und Katja Hendrix entwickeln neue Konzepte und Ideen, um die Themen Gesundheit und Wohlbefinden an den Standorten des Sozialträgers in Kleve, Kevelaer, Geldern, Emmerich und Duisburg voranzutreiben. Unter dem Motto „Wohlfühlen am Niederrhein“ stellen sie Tipps und Informationspakete für verschiedene Altersgruppen zusammen. Ob Bewegungsspiele für die Kleinen, Ernährungstipps für Heranwachsende oder Entspannungsübungen bei Stress im Alltag. „Wir verschicken zum Beispiel regelmäßig kurze, aber intensive Übungen per E-Mail an unsere Kolleginnen und Kollegen, die zu Hause oder am Arbeitsplatz durchgeführt werden können und dazu dienen, den Rücken zu entlasten, Muskeln zu kräftigen oder die Beweglichkeit des Körpers zu stärken“, erläutert Katja Hendrix, die ausgebildete Physiotherapeutin ist. Diese Übungen werden dann zum Beispiel von den Mitarbeitenden an betreute Kinder, Jugendliche und Familien weitergegeben. Christina Vennemann ist Sozialpädagogin, Fitness- und Ernährungsexpertin. Sie erklärt: „Neben den allgemeinen Tipps bieten wir auch individuelle Coachings speziell für unsere Kolleginnen und Kollegen im SOS-Kinderdorf Niederrhein an.“