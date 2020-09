Neues Ziel für den Flughafen : Ryanair fliegt bald von Weeze nach Oradea

WEEZE Die irische Fluglinie nimmt im Dezember eine neue Strecke nach Rumänien ins Programm auf.

Am coronagebeutelten Flughafen Weeze freuen sich die Verantwortlichen über jede neue Flugverbindung. Daher war es eine gute Nachricht für den Airport, dass Ryanair am Dienstagnachmittag bekanntgab, eine neue Strecke ab Weeze ins Programm zu nehmen. Ab Dezember will die irische Billigfluglinie von Weeze aus Oradea in Rumänien anfliegen.