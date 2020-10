Kostenpflichtiger Inhalt: Mega-Projekt in Weeze eingeweiht : Schwimmendes Sonnenkraftwerk

2000 Solarmodule sind auf das Gerüst montiert worden, das auf dem Baggersee schwimmt. Daneben ist der kleine Prototyp zu sehen. Foto: Norbert Prümen

WEEZE Nachdem in Weeze bereits am Airport eine riesige Solaranlage steht, kommt jetzt ein zweites Megaprojekt dazu. In Vorselaer ist die größte Photovolatik-Anlage auf einem See in Nordrhein-Westfalen entstanden.