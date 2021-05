Aktion eines Geschäftes in Willich : Ein Buch mitnehmen und Geld für die Willicher Tafel spenden

Willich Im Geschäft „Frauenzimmer Mariechen“ an der Bahnstraße in Willich steht jetzt eine Bücherkiste. Wer sich ein Buch mitnehmen möchte, kann im Gegenzug etwas für die Willicher Tafel spenden.

Eigentlich wollte Depke Heinrich in ihrem neu eröffneten Ladenlokal „Frauenzimmer Mariechen“ an der Bahnstraße 10 in Willich gerne Leseabende anbieten. „Eine Freundin von mir ist in einem Leseclub, und dort werden regelmäßig Bücher vorgestellt. Wir hatten uns überlegt, dass Leseabende auch ein schönes Angebot für das Mariechen wären“, sagt Heinrich. Doch die Corona-Pandemie lässt solche Angebote derzeit nicht zu. Dafür kamen die dynamische Geschäftsfrau und ihre Freundin auf eine andere Idee: eine Bücherkiste.