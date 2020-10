Besondere Angebote in der Wallfahrtsstadt : Tourismus-Special mit besonderen Führungen durch Kevelaer

Besondere Angebote in der Wallfahrtsstadt

Kevelaer Die Marienstadt will ihr Kultur- und Freizeitangebot erweitern. Jetzt startet die Tourismusabteilung ein besonderes Programm für den Herbst.

Die Resonanz auf die Sommerführungen für Einzelgäste und Familien war überwältigend, berichtet die Tourismusabteilung der Stadt Kevelaer. Darum startet im Oktober mit neuen Impulsen ein Herbst-Special. „Das anhaltend große Interesse am Solegarten St. Jakob wie auch die klassischen Elemente zur Geschichte und den Wallfahrtsstätten haben uns erneut dazu bewogen, ein vielseitiges Angebot für Einzelgäste und Familien anzubieten“, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung Tourismus und Kultur.

Den Auftakt macht am Sonntag, 4. Oktober, um 13.30 Uhr ein besonderer Rundgang über den Kapellenplatz. Diesen entdecken die Teilnehmer gemeinsam mit Bastian Rütten, Pastoralreferent der Kirchengemeinde St. Marien, „auf den 2. Blick“. Mit lyrischen Impulsen weist er auf kleine Details hin, die dem Betrachter wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick ins Auge fallen.

Immer um 14.30 Uhr sind am 10., 17. und 22. Oktober alle Interessierten zur Führung im Solegarten eingeladen. Wissenswertes rund ums Gradierwerk erfahren Besucher bei dieser Führung. Was ist eigentlich ein Gradierwerk und wie kam der Solegarten zu seinem Namen? Wie entstand der Gedanke an diese besondere Anlage und welche Mehrwerte bietet der Solegarten?