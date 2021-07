Entwicklungshilfe aus Kempen : Sauberes Wasser und grüner Strom in Kamerun

Kempen Der Verein „Haus der Sonne“ konnte dank Spenden zwei Brunnen im westlichen Kamerun bauen. Außerdem helfen dort nun Solarpaneele bei der umweltfreundlichen Stromerzeugung.

Der Kempener Verein „Haus der Sonne“ hat in der ländlichen Region von Bameboro/Mbouda im Westen Kameruns den zweiten Brunnen in Betrieb genommen. Das teilte der Verein, der in der Entwicklungshilfe tätig ist und Kinder und Jugendliche in dem afrikanischen Land unterstützt, mit. Das Projekt habe sich als gar nicht so einfach erwiesen: Bei den Bohrungen für die Wasserstelle in der Nähe einer Kirche und einer Schule stießen die Arbeiter auf Gestein und Geröll. „Das hat viel ausdauernde Arbeit gekostet“, berichtet Christian Eloundou aus Kempen, gebürtiger Kameruner und Vorsitzender des Vereins „Haus der Sonne“.