Ferienbetreuung in Grefrath : Kinder träumen vom Fliegen

Ferienbetreuung in Grefrath

Grefrath Die Gemeinde Grefrath bietet während der Sommerferien eine Ferienbetreuung für Kinder an. Eines der Ziele ist der Flughafen Niershorst.

Dem Traum vom Fliegen ganz nah. Und trotzdem sind die Kinder der Ferienbetreuung der Gemeinde Grefrath am Boden geblieben. Sie waren am Mittwoch zu Gast auf dem Flugplatz Niershorst, wo insgesamt rund 400 Leute ihrer Liebe zum Luftsport beim Segel- oder Motorfliegen oder auch Fallschirmspringen nachgehen. 21 Kinder, Schulanfänger, Grundschüler und Fünftklässler, werden in der dritten Ferienwoche vom Team um Andrea Kox-Heyne-Pietschmann und Franziska Türk betreut. Das Motto heißt „Träume“.