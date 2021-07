Einbruch in Grefrath : Unbekannte stehlen Geld und Schmuck

Symbolfoto Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Grefrath Unbekannte haben am Samstag zwischen 11.30 und 16 Uhr aus einem Einfamilienhaus an der Wankumer Landstraße in Grefrath Geld und Schmuck gestohlen. Laut Polizei brachen sie ein Fenster an der Rückseite des Hauses auf, um hinein zu gelangen.

Um Hinweise auf die Täter bittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(biro)