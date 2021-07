Signierstunde mit Jürgen Pankarz : Kempener bebildert „Jung-Siegfried“

Jürgen „Moses“ Pankarz zeigt in seinem Atelier sein neues Buch „Jung-Siegfried“. Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

Grefrath/Kempen Jürgen Pankarz hat die Sage von „Jung-Siegfried“ mit detailreichen Bildern illustriert. In Signierstunden in Grefrath und in Kempen stellt er das Buch vor. Rund ein Jahrzehnt dauerte es von der Idee bis zur Veröffentlichung.