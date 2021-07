104. Geburtstag in Kempen : Alles Gute, „Scheifes Änne“

Kempen Anna Rouenhoff, in Kempen besser bekannt als „Scheifes Änne“, wird am Montag, 26. Juli, im Von-Broichhausen-Stift 104 Jahre alt. Geistig ist sie noch topfit. 40 Jahre lang verkaufte sie auf dem Kempener Wochenmarkt Eier, Gemüse und Blumen.

Sie wurde 1917 in Veen bei Xanten als viertes von acht Kindern auf einem großen Bauernhof geboren. Der Name „Scheifes Änne“ rührt von der Zeit her, als sie den Geschwistern Scheifes auf dem Bleikerhof in St. Hubert den Haushalt führte. 1958 wurde sie die „Eierfrau“ auf dem Buttermarkt. Hunderte Hühner hatte Anna Rouenhoff Jahr für Jahr zu versorgen – und weil sie zudem zwei Morgen Acker bewirtschaftete, bekamen die Kunden bei ihr auch selbst gezogenes Obst und Gemüse. Erst im Alter von 81 Jahren gab sie ihren Tätigkeit als „Eierfrau“ auf. Von ihrem Arbeitgeber erhielt Anna Rouenhoff Möbelstücke, die im klassischen Stil des ausgehenden 19. Jahrhunderts gehalten sind. Die imposanten Stücke vermachte sie im Jahr 2000 dem Kramer-Museum, wo sie seither die Ausstellung zur niederrheinischen Wohnkultur bereichern. RP/Archivfoto: Kaiser