Einbruch in Tönisberg : Unbekannte hebeln Fenster auf

Symbolfoto Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Tönisberg Einbrecher haben zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, ein Badezimmerfenster eines Hauses am Windmühlenweg in Tönisberg aufgebrochen. Laut Polizei gelangten sie so ins Haus, stahlen aber wohl nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie entkamen unerkannt. Die Kripo bittet um Hinweise auf die Täter, Ruf 02162 3770.

(biro)