Die Polizei im Kreis Viersen warnt : Telefonbetrüger nutzen jetzt Whatsapp

Die Täter machen sich die Tatsache zu nutze, dass inzwischen auch viele ältere Menschen ein Smartphone haben und mit Familienangehörigen über Messenger-Dienste wie Whatsapp kommunizieren. Foto: dpa/Ritchie B. Tongo

Kreis Viersen Immer wieder werden Senioren am Telefon Opfer von Betrügern. Weinend gaukeln die Anrufer ihnen vor, Angehörige seien in Not. Die Polizei Viersen warnt: Täter nutzen auch Messenger-Dienste.