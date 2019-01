Hagelkreuz: Kempens neue Tauschgeschäfte

Kempen Im Kempener Stadtviertel Hagelkreuz wurde jetzt erstmals ein Tauschring gestartet. Die Idee: Es werden Dienstleistungen angeboten und nachgefragt. Bezahlt wird in einer eigenen Währung, den „Kempas“.

Neu ist das Projekt nicht: Tauschringe gibt es in einzelnen Städten und Gemeinden in der Region – beispielsweise in Willich – schon seit Jahren. Einmal Rasen mähen gegen einmal Hemdenbügeln, Kinderbetreuung gegen Wohnungsanstrich – das sind einige der Dienstleistungen, die von Mitgliedern in Tauschringen eingebracht werden. Im Kempener Hagelkreuz gibt es jetzt im Rahmen der Quartiersentwicklung nach längerer Vorbereitung ebenfalls einen solchen Tauschring. Es ist der Erste seiner Art in der Stadt Kempen.