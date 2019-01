Handballer aus der Region: Daumendrücken für das deutsche Team

Info

Einige der heimischen Vereine bieten für ihre Mitglieder auch „Public Viewing“ an. Bei der Turnerschaft St. Tönis kann man die Übertragung der Vorrunde im Vereinsheim an der Cornelius­straße 25 c sehen. Gemeinsames Handballspiel-Gucken bietet auch die Turnerschaft Grefrath in ihrer Cafeteria an der Bruckhauser Straße an. Auch im Vereinslokal des TV Vorst im Haus Vorst an der Kuhstraße 4, werden die Vorrundenspiele gezeigt.