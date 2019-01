Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: Literaturwettbewerb mit Poetry Slam

Kempen Der 7. Kempener Literaturwettbewerb ist ausgeschrieben. Bis zum 30. Juni können wieder Kinder, Jugendliche und Erwachsene in verschiedenen Kategorien Lyrik, Song- und Prosatexte an den Buchverlag Kempen (BVK) einsenden.

In der sechsten Runde des Kempener Literaturwettbewerbs gingen 2017 rund 300 Einsendungen ein. Seit seiner Gründung vor zwölf Jahren zieht er immer weitere Kreise. Waren am Anfang Kempen und die Region am Niederrhein vorherrschend, kommen die Beiträge mittlerweile aus allen Ecken der Republik und sogar darüber hinaus aus Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Am Donnerstag luden Hans-Jürgen van der Gieth vom Buchverlag Kempen (BVK) und Bürgermeister Volker Rübo ins Rathaus ein, um den Start des siebten Kempener Literaturwettbewerbs zu verkünden. Bis zum 30. Juni können wieder die Arbeiten in den Kategorien Lyrik/Songtexte und Prosa, aufgeteilt in Kinder, Jugendliche und Erwachsene, an den BVK geschickt werden (BVK Buch Verlag Kempen GmbH, St. Huberter Straße 67, 47906 Kempen, Stichwort: Literaturwettbewerb). Im Spätsommer wird dann eine 15- bis 20-köpfige Jury in jeder Kategorie drei Sieger ermitteln. Es gibt zwar keine Geldpreise, aber eine Preisverleihungsfeier im Herbst und später eine Veröffentlichung der besten Einsendungen in einer Anthologie. Es empfiehlt sich, die Teilnahmebedingungen genau zu lesen und einzuhalten. Anderenfalls werden die Beiträge nicht zum Wettbewerb zugelassen. So gab es anfangs handgeschriebene Texte unter den Einsendungen oder vielfach auch viel zu lange Texte. Ein Thema wird in den Kategorien Prosa und Lyrik nicht vorgeschrieben (Teilnahmebedingungen genau unter: www.kempener-literaturwettbewerb.de, www.buchverlagkempen.de oder www.kempen.de).