Bruno Wrede von der Kempener Martinus-Hilfe : Kempener Tafel kommt bisher gut durch die Corona-Krise

Kempen Der Vorsitzende der Martinus-Hilfe, Bruno Wrede, zieht eine positive Bilanz: Trotz der schwierigen Zeiten geht die Arbeit weiter. Pro Tag kommen etwa 20 bis 30 Menschen zur Ausgabe.

Die Menschen sind im Großen und Ganzen sehr verständnisvoll. Wir versuchen natürlich auch die beste Lösung für alle zu finden, etwa was den Tag oder die Uhrzeit betrifft, zu der jeder die Lebensmittel abholen kann.

Armut in Xanten : Tafel wird durch Corona noch wichtiger

Auch unsere Lebensmittelspenden erhalten wir noch aus Supermärkten im Umkreis und aus der Landwirtschaft. Es ist zwar etwas weniger da, weil mehr Leute zu Hause bleiben und dann auch mehr einkaufen, doch bislang können wir noch alle gut bedienen. Natürlich gibt es auch immer mal Schwankungen, denn es ist auch eine Art Glücksspiel, wie viele Leute an einem Tag kommen und wie viele Lebensmittel wir haben.

Ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland eine ähnliche Regelung wie in Frankreich finden, nämlich dass Lebensmittel nicht mehr einfach so weggeschmissen werden können.“