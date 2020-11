Corona im Kreis Viersen : Sechs Schulen setzen auf Distanzunterricht

Sechs Schulen im Kreis Viersen setzen auf Distanzunterricht (Symbolfoto). Foto: dpa/Jonas Güttler

Kreis Viersen Erneut ist ein Covid-19-Patient gestorben. Der Inzidenz-Wert im Kreis steigt weiter, ein halbes Dutzend Schulen setzt bereits auf Distanzunterricht. Alle Corona-Daten vom Freitag.

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen ist am Freitag im Kreis Viersen um 92 gestiegen. Damit gelten aktuell 726 Personen als infiziert. Ein 74-jähriger Mann aus Brüggen ist an den Folgen seiner Sars-CoV-2-Infektionen gestorben. Erste Schulen im Kreis setzen auf Distanzunterricht. Das Kreisgesundheitsamt ordnete für mehr als 250 Einwohner des Kreises häusliche Quarantäne an. Derzeit befinden sich damit insgesamt 960 Kontaktpersonen in Isolation.

Trotz Lockdown stieg die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner stark an: Der Inzidenz-Wert kletterte von 131 am Donnerstag auf 139 am Freitag.

Laut Divi-Intensivregister werden in den sechs Krankenhäusern im Kreis Viersen aktuell acht Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt, vier von ihnen müssen beatmet werden. 18 der 40 vorhandenen Intensivbetten sind derzeit nicht belegt.

Wie eine Sprecherin der Bezirksregierung auf Anfrage erklärte, nutzen in dieser Woche zwei Schulen aus Viersen und drei aus Nettetal Distanzunterricht. „Falls der Präsenzunterricht nicht vollständig möglich ist, weil Lehrerinnen und Lehrer nicht dafür eingesetzt werden können und auch kein Vertretungsunterricht erteilt werden kann, findet Unterricht mit räumlicher Distanz statt“, so die Sprecherin. Auch Schüler in Quarantäne erhielten Distanzunterricht. Das Rhein-Maas-Berufskolleg am Standort Kempen ordnet von kommender Woche an bis 27. November Distanzunterricht an. Wie viele Schüler sich im Kreis Viersen derzeit in Quarantäne befinden, kann der Kreis nicht sagen. „Wir erfassen alle positiv getesteten Personen in einer Datenbank“, erklärt Sprecherin Anja Kühne. „Hier werden keine Zugehörigkeiten zu den einzelnen Hotspots vermerkt. In einer gesonderten Datenbank werden zwar eben diese Zugehörigkeiten zu den Hotspots gepflegt, leider aber keine Quarantäne-Enden und andere Informationen erfasst.“ Herauszufinden, wie viele Schüler sich derzeit im Kreis Viersen in Quarantäne befinden, bedeute „einen großen Rechercheaufwand, der derzeit leider nicht leistbar ist“, so die Kreis-Sprecherin.

An weiteren Kitas und Schulen wurden am Freitag Neuinfektionen registriert. Betroffen sind das Berufskolleg Viersen (eine Neuinfektion, insgesamt fünf), Kita St. Nikolaus in Brüggen (zwei Neuinfektionen, insgesamt sieben), Kita Villa Gänseblümchen in Tönisvorst (eine Neuinfektion, insgesamt zwei), Michael-Ende-Gymnasium in Tönisvorst: zwei Neuinfektionen, insgesamt vier). In der Flüchtlingsunterkunft des Landes NRW am Lichtenberg in Viersen wurden drei weitere Infektionen bestätigt (insgesamt 14). Zu Infektionen kam es auch in zwei Wohngruppen für Menschen mit geistiger Behinderung in Viersen (zehn Infektionen) und Nettetal (sechs Personen).