Evangelische Einrichtung in Oedt : Altenzentrum bisher von Corona-Fällen verschont

Evangelische Einrichtung in Oedt

Das Altenzentrum in Oedt ist bisher sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. Foto: Norbert Prümen

Oedt Das Evangelische Altenzentrum Oedt ist bislang gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Es hat in der Senioren-Einrichtung an der Ostraße bisher noch keinen bekannten Fall einer Infektion durch Covid-19 gegeben.

Eine Kontaktsperre oder Isolierung von Personen hat im Altenzentrum Oedt bisher nicht stattgefunden. Wenn alle Personen während eines Besuches eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und die Hygienevorschriften eingehalten haben, sei sogar auch die körperliche Berührung zulässig, erklärte Einrichtungsleiter Bernd Spangenberg im Gespräch mit unserer Redaktion. Ausnahmeregeln vom strengen Besuchskonzept würden für Bewohner mit vollständiger Immobilität oder in der Palliativsituation gelten.

In der Senioreneinrichtung wird versucht, das alltägliche Leben so wenig wie möglich einzuschränken. Hier finden zahlreiche Veranstaltungen wie vor der Pandemie statt. Bewohnergruppen treffen sich regelmäßig zu ihren Brettspielen, zum Musikhören oder um einen Reisebericht mitzuverfolgen. Auch die Gottesdienste werden weiter angeboten. Sogar das Restaurant hat nicht geschlossen, und auch der Italienische Markt hat zweimal wöchentlich für die Bewohner geöffnet.

350 Demos von „Corona-Rebellen“ in NRW

Verfassungsschutz ist besorgt : 350 Demos von „Corona-Rebellen“ in NRW

Corona-Welle in Mönchengladbacher Seniorenheimen

15 Einrichtungen betroffen : Corona-Welle in Mönchengladbacher Seniorenheimen

Corona-Schnelltests in Kempener Stiften

Kempener Altenpflegeheime : Corona-Schnelltests in Kempener Stiften

Bernd Spangenberg macht aber auch deutlich, dass die 175 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Zeit stark am Limit arbeiten, damit das Coronavirus nicht das Leben in der Einrichtung bestimmt und die Bewohner, derzeit sind es 111 Seniorinnen und Senioren, sich sicher fühlen können. Dies sei eine große Herausforderung, die es täglich zu bewältigen gelte. Der Lohn der Anstrengungen ist ein bisher coronafreies Altenzentrum in Oedt.