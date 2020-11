Grefrather Gemeinderat : Politik einigt sich über Ausschüsse

Grefrath Der neue Grefrather Gemeinderat hat unter anderem einen neuen Umweltausschuss beschlossen. So gibt es nun mit insgesamt neun Ausschüssen einen mehr als in der vergangenen Ratsperiode.

Auch die zweite Sitzung des neuen Grefrather Gemeinderats war durch Harmonie und Einigkeit geprägt. Am Donnerstagabend beschlossen die Ratsmitglieder in der Albert-Mooren-Halle einstimmig die Bildung und Besetzung der Ausschüsse sowie die Vertreter in gemeindeeigenen und anderen Gesellschaften.

Bereits im Vorfeld hatten die Fraktionen durchblicken lassen, dass sie einen eigenen Umweltausschuss anstreben. Die genauen Zuständigkeiten dieses neuen Ausschusses sollen nun in der Zuständigkeitsordnung geregelt werden, die in der nächsten Ratssitzung beschlossen werden soll. So gibt es nun mit insgesamt neun Ausschüssen einen mehr als in der vergangenen Ratsperiode. Der neue Umwelt-, Klima- und Mobilitätsausschuss wird von Marcus Lamprecht (Grüne) geführt. Weitere Vorsitzende sind im Bau- und Planungsausschuss Florian Deimel (GOVM), im Jugend-, Sozial- und Seniorenausschuss Elisabeth Lehnen (CDU), im Schulausschuss Alexander Kättner (CDU), im Sport- und Kulturausschuss Bernd Bedronka (SPD), im Rechnungsprüfungsausschuss Stephanie Jahrke (FDP) und im Wahlprüfungsausschuss Heinz Klingen (CDU).