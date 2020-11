Politik in Rheurdt : Ausschüsse in Rheurdt sollen künftig später beginnen

Wegen der Corona-Schutzverordnung saßen die Ratsmitglieder bei der Sitzung in der Turnhalle weit auseinander. Foto: Stoffel Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Rheurdt Nach Vorschlag der Mauritius-Fraktionen sollen die Ausschusssitzung künftig um um 18.30 Uhr beginnen. Außerdem soll der Stadtentwicklungsausschuss mittwochs statt donnerstags tagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Die politische Arbeit in der Ökogemeinde ist seit Jahrzehnten fest terminiert. Am Montagabend tagen Rat und Hauptausschuss, am Donnerstag die drei großen Ausschüsse Gemeindeentwicklung und Ökologie, Schule, Bildung, Kultur und Sport sowie Soziales, Jugend und Generationenvernetzung. Rat und Hauptausschuss begannen immer schon um 18 Uhr, die anderen drei großen Ausschüsse lange Zeit um 17 Uhr, in der Legislaturperiode von 2014 bis 2020 zuletzt auch um 18 Uhr.

In der neuen Legislaturperiode sollen alle Sitzungen um 18.30 Uhr beginnen. Das legten die Fraktionen von SPD und WIR, FDP und Grünen fest, als sie sich kürzlich zu ihrer Klausurtagung trafen. Als der Rat am Montagabend zu seiner ersten Sitzung in der neuen Legislaturperiode zusammenkam, gab Bürgermeister Dirk Ketelaers bekannt, er werde dem Vorschlag der Mauritius-Fraktionen folgen. Zuvor hatte er bei einem interfraktionellen Gespräch bereits die CDU-Fraktion als letzte Fraktion über das Vorhaben informiert. „Im Rat und im Hauptausschuss bin ich Vorsitzender“, sagte Ketelaers am Montagabend. „Als Vorsitzender kann ich die Anfangszeit bestimmen, natürlich in Rücksprache mit den Mitgliedern.“

Bei der Ratssitzung kündigte Oliver Schlageter-Kleine an, den Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung auch um 18.30 Uhr beginnen zu lassen, der wie die zwei anderen großen Ausschüsse 17 stimmberechtigte Mitglieder hat. Außerdem will der neue Ausschussvorsitzende der Grünen die Sitzung nicht mehr donnerstags stattfinden lassen, sondern einen Tag früher. Mittwochs könnten die Ausschussmitglieder kommen, sagte er bei der Ratssitzung. Donnerstags hätten sie andere Termine.

Bei der Ratssitzung äußerte sich CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Opdemom noch nicht dazu, ob er den Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport, deren Vorsitzender er seit Montagabend ist, eine halbe Stunde später starten lasse. FDP-Fraktionsvorsitzender Ralf Thier hielt sich als Vorsitzender des Ausschusses für Soziales, Jugend, Generationenvernetzung und Inklusion bei der Diskussion zur Anfangszeit genauso zurück, wie CDU-Ratsherr Thomas Dammertz als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses sowie Alf Bockheim als Vorsitzender des Wahlprüfungsausschusses. Alle vier kennen die gängige Praxis im Ökdorf, Rat und Ausschüsse zur gleichen Zeit beginnen zu lassen. „Das ist üblich“, sagte Ketelaers. „Offiziell bestimmen die Vorsitzenden die Uhrzeit.“