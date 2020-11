Kostenpflichtiger Inhalt: Erste Ratssitzung in Dormagen : Politik streitet über Vize-Bürgermeister

Bürgermeister Erik Lierenfeld (l.) mit den neuen Stellvertretern: Katja Creutzmann (SPD/2.v.l.), Susanne Stephan-Gellrich (Grüne), René Schneider (CDU/v.l.). Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen In ihrer ersten Sitzung haben die Mitglieder des neuen Stadtrats erstmals drei Bürgermeister-Stellvertreter gewählt. Aber nicht nur darüber gab es heftigen Streit in ungewohnter Umgebung: in der Theaterscheune Knechtsteden.