Politik in Moers : Stadtparlament hat jetzt mehr Ausschüsse

Politik in Moers

Neue Ausschüsse und Leitungen, Gremien Zwei zusätzliche politische Ausschüsse gibt es in der neuen Ratsperiode. Der Schul- und Sportausschuss wird in zwei eigenständige Gremien aufgeteilt, aus dem Ausschuss für Personal, Digitalisierung und Feuerwehr werden ebenfalls zwei – für Feuerwehr sowie für Personal und Digitalisierung. Die Entscheidung hat der Rat am Dienstag, 10. November, ebenso einstimmig getroffen wie die Besetzung und die Wahl der Vorsitzenden.