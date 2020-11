Politik in Wermelskirchen : Montag fällt die Entscheidung über die Ausschuss-Vorsitze

Wermelskirchen Am Montag werden im Rat die Vorsitzenden der wichtigen Ausschüsse werden. Große Überraschungen dürfte es nicht geben, weil sich CDU, SPD, Grüne, Bürgerforum und FDP bereits im Vorfeld zu einer großen Zählgemeinschaft zusammengeschlossen haben.

Es stehen wieder Wahlen an, wenn der Stadtrat am kommenden Montag, 16. November, um 17 Uhr, im Großen Saal zur nächsten Sitzung zusammenkommt. In erster Linie geht es darum, wer die Vorsitzenden der wichtigen Ausschüsse werden. Große Überraschungen dürfte es nicht geben, weil sich CDU, SPD, Grüne, Bürgerforum und FDP bereits im Vorfeld zu einer großen Zählgemeinschaft zusammengeschlossen haben (wir berichteten) und festgelegt haben, welche Partei den Vorsitz für welchen Ausschuss erhält. Intern sind die Gespräche in (fast) allen Fraktionen abgeschlossen, Montag sollen die angedachten Vorsitzenden dann im Rat bestätigt werden.