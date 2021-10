Fußball-Oberliga : Cherfi warnt vor dem Schlusslicht

Tönisvorst Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis gastiert bei den punktlosen Sportfreunden Baumberg. Hauptaugenmerk gilt einer verbesserten Defensivarbeit. Nur Kanta Seki (Muskelfaserriss) und Urlauber Simon Kuschel fehlen.

(uwo) Eigentlich sollte mit einem Heimsieg gegen den SC West eine Trendwende eingeleitet werden. Doch der Schuss ging für Teutonia St. Tönis nach hinten los. Durch die 2:3-Niederlage steht die Mannschaft von Trainer Cherfi erstmals unter dem Strich, der nach der Hinrunde den Gang in die Abstiegsrunde bedeuten würde. Cherfis Kritik richtete sich dabei besonders an die Defensivarbeit seiner Elf: „Wir haben einige Tugenden vermissen lassen. Das Defensivverhalten vor der Abwehrkette war nicht gut. Da haben wir West nach der Führung zu viel Raum gelassen und zu viele Bälle nicht gut verteidigt“.

Der 7. Spieltag führt die Teutonen zu den Sportfreunden Baumberg, dem bisher einzigen punktlosen Team der Liga, das allerdings auch erst drei Spiele bestritten hat. Von der vom Papier her schwachen Performance der Gastgeber soll sich seine Mannschaft nicht blenden lassen: „Für mich ist es nur eine Frage der Zeit, bis Baumberg dort steht, wo sie auch zu erwarten sind. Wir müssen hoch konzentriert zur Sache gehen und haben keinen Anlass, den Gegner zu unterschätzen. Schließlich sind wir selbst noch nicht gefestigt“. Ein Blick in den Kader der Sportfreunde reicht, um zu wissen, was Teutonia erwartet. Hervorzuheben ist sicher Robin Hömig, einem der komplettesten und torgefährlichsten Mittelfeld-Strategen der Liga. Dazu kommen noch diverse Spieler mit Erfahrung aus höheren Ligen. Bis auf den verletzten Kanta Seki (Muskelfaserriss) und Urlauber Simon Kuschel hat Cherfi alle Akteure an Bord. Geklärt ist seit Sonntag der Status von Co-Trainer Justin Müller. „Bis auf Weiteres“ hieß es bisher. Daraus wurde eine feste Zusammenarbeit.