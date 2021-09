32:27 gegen Bergische Panther : HSG ist auch in Moers Herr im Hause

Moers Die HSG Krefeld Niederrhein bleibt in der 3. Handball-Liga verlustpunktfrei. Gegen die Bergischen Panther gab es einen nie gefährdeten 32:27-Start-Ziel-Sieg für die Mannschaft von Maik Pallach vor 516 Zuschauern in Moers.

Die Saison-Premiere der HSG Krefeld Niederrhein in der Nachbarschaft in Moers ist geglückt. Ein Abschlusstraining konnte Trainer Maik Pallach mit seinen Jungs im Enni-Sportpark nicht absolvieren. „Aktuell sind in dieser Saison zwei weitere Spiele in Moers geplant. Natürlich hoffen wir, dass es dann auch möglich ist, ein Abschlusstraining in Moers zu absolvieren“, sagte der Coach nach dem Spiel gegen die Panther. „Ansonsten haben wir uns hier sehr wohl gefühlt. Man merkt auch, dass diese Halle für den Spitzensport konzipiert wurde. Die Atmosphäre war toll.“ HSG-Linksaußen Nick Braun ergänzte: „Wer gedacht hat, dass wir hier das Heimrecht aufgeben würden, wurde getäuscht. Es hat richtig Spaß gemacht und wir waren von Beginn an konzentriert und fokussiert.“