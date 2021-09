Eishockey : GEG startet als Außenseiter in die Eiszeit

Andreas Bergmann, hier rechts beim Bully, bleibt Kapitän der GEG. Foto: Grefrather EG

Grefrath Die Grefrather gehören der neuformierten Regionalliga an. Trainer Gerrit Ackers kann auf einen breiten Kader bauen. Bis zum ersten Punktspiel stehen noch zwei Testspiele auf dem Programm.

Es gibt wieder Eis im Grefrather EisSport & EventPark. Nach rund 18 Monaten Corona bedingter Zwangspause ist die Heimspielstätte der Grefrather EG aus ihrem unfreiwilligen Dornröschenschlaf erwacht und die lang ersehnte „Eiszeit“ hat begonnen. Bereits einen Tag, nachdem der neue GEG-Coach Gerrit Ackers seine Spieler zum ersten Training aufs frisch bereitete heimische Eis bat, waren die Blau-Gelben von der Niers in Solingen zu einem Testspiel beim Regionalliga-Konkurrenten EC Bergisch Land zu Gast und unterlagen mit 3:7 (1:2, 1:3, 1:2). Robby Haazen, Tilo Schwittek und Carsten Reimann trafen für die GEG.

„Es ist einfach ein schönes Gefühl, in die Kabine zu kommen und den Jungs in die strahlenden Augen zu schauen“, sagte Gerrit Ackers nach langen und intensiven Sommertrainingseinheiten gemeinsam mit seiner Mannschaft und fügte hinzu: „Wir sind alle heiß und konnten es kaum erwarten, dass es nach so langer Zeit endlich wieder richtig losgeht.“ Ackers, der zur neuen Spielzeit seine Rolle als aktiver Eishockeyspieler mit der des Trainers getauscht hat, bescheinigt seinem Team während der eisfreien Zeit gute Arbeit geleistet zu haben: „Ich kann meine Spieler nur loben. Sie haben sich den ganzen Sommer über richtig reingehängt und hart für die neue Saison geackert.“

Der Spielmodus Qualifikationsrunde: Die Vereine der Regionalliga West und der Landesliga NRW spielen in zwei regionalen Gruppen (jeweils 6 Teams) in einer Einfachrunde (5 Heimspiele) um die Qualifikation für die Regionalliga West bzw. die Landesliga NRW. Gruppe A: EV Duisburg, Dinslakener Kobras, Eisadler Dortmund, Wiehl Penguins, Moskitos Essen U23, Grefrath Phoenix. Gruppe B: EHC „Die Bären“ Neuwied, Ratinger Ice Aliens, Neusser EV, EC Bergisch Land Raptors, ESV RealStars Bergisch Gladbach, EHC Troisdorf Dynamite. Die Vereine auf den Plätzen 1-3 der beiden Gruppen spielen in der Regionalliga West weiter, die Vereine auf den Plätzen 4-6 der beiden Gruppen spielen den Meister der Landesliga NRW aus. Regionalliga West (Hauptrunde): Die Regionalliga West spielt in der Saison 2021/22 mit sechs Vereinen, die sich aus den Platzierungen der Qualifikationsrunde ergeben, eine Doppelrunde (10 Heimspiele). Play-off-Runden: Die ersten vier Vereine der Doppelrunde spielen mit Halbfinale und Finale den Meister der Regionalliga West 2021/22 aus (1. gegen 4. und 2. gegen 3.). Halbfinale und Finale werden im „Best-of-Five“-Modus ausgetragen. Sieger der Serie ist also das Team, welches zuerst drei Siege erreicht. Landesliga NRW (Hauptrunde): Die Mannschaften auf den Plätzen 4-6 der beiden Qualifikationsgruppen spielen in der Landesliga NRW weiter. Die insgesamt sechs Mannschaften spielen in einer Einfachrunde (5 Heimspiele) um die Teilnahme an den Play-off-Runden (Platz 1-4) oder um die Teilnahme an der Play-Down-Runde (Platz 5-6). Play-off-Runden: Die ersten vier Vereine der Hauptrunde spielen mit Halbfinale (1. gegen 4., 2. gegen 3.) und Finale den Meister der Landesliga NRW 2021/22 aus. Halbfinale und Finale werden im „Best-of-Three“-Modus ausgetragen. Play-down-Runde: Die Mannschaften auf den Plätzen 5-6 der Landesliga Hauptrunde spielen in einer Play-Down-Runde im „Best-of-Three“-Modus gegen den Abstieg in die Bezirksliga.

Am 16. Oktober startet für die GEG der Ligaspielbetrieb in Form einer Regionalliga-Qualifikationsrunde. Eigentlich hatten die Blau-Gelben 2019 die Saison als Landesligist beendet. Doch durch eine Reform des Spielbetriebs in NRW bestand die Möglichkeit, in der Regionalliga zu starten. Mit den Dinslakener Kobras, den Eisadlern Dortmund, Moskitos Essen U23, EV Duisburg und den Wiehl Penguins warten dabei sportlich gewiss sehr anspruchsvolle Herausforderungen auf das Team. Daher geht der Phoenix als krasser Außenseiter an den Start.

Bis dahin stehen neben zwei wöchentlichen Trainingseinheiten auf dem Eis auch noch zwei Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Am Freitag ist die Mannschaft um 20 Uhr beim Neusser EV zu Gast. Der erste Test auf eigenem Eis ist für Samstag, 9. Oktober, 20 Uhr gegen den Aachener EC geplant.

Bei den Vorbereitungsspielen gehe es Trainer Gerrit Ackers nach eigener Aussage weniger um die Resultate auf der Anzeigetafel. Vielmehr liege das Augenmerk zunächst auf der Entwicklung der Abläufe und der Spielidee seiner Mannschaft. Diese ist im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit im Wesentlichen zusammen geblieben. Nicht mehr zum Team gehört der niederländische Stürmer Willy Schut, für den die weiten Anreisen aus beruflichen Gründen nicht mehr zu realisieren waren. Mit Justus Sperling (21) aus Neuss haben sich die Blau-Gelben jedoch auch noch einmal mit einem jungen Zweiwegespieler verstärken können, der sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff einsetzbar ist. Kapitän ist der gerade 40 Jahre alt gewordene Andreas Bergmann.