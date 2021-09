Fußball-Bezirksliga : Der SV Vorst muss zu Spitzenreiter Mennrath

Tönisvorst Der SSV Grefrath ist im Verfolgerduell bei TuRa Brüggen gefordert. Der SC Schiefbahn spielt bereits am Samstag gegen den FC Waldniel. Für den VfL Willich ist gegen den FC Hardt ein Sieg Pflicht.

(WeFu) Den dicksten Brocken vor der Brust, den es in dieser Saison wahrscheinlich gibt, hat in der Fußball-Bezirksliga der SV Vorst. Er muss am Samstagabend zu Victoria Mennrath. Und die gewann als souveräner Spitzenreiter bisher alle ihre fünf Begegnungen. Vor allen Dingen die Offensive ist mit schon 23 Treffern das absolute Sahnestück. Und die verteilen sich, was für alle die Sache besonders schwer macht, auf viele Akteure. Noah Kubawitz traf bereits sechsmal. Aber auch Paul Szymanski, der schon in der Oberliga für Ratingen spielte, weiss ebenso wie Evgenij Pogorelov oder Oliver Krüppel, wo das gegnerische Tor steht. Da passt es SV-Trainer Johannes Dahms zwar gut in den Kram, dass er personell keine Probleme hat. Dies ändert aber nichts daran, das sein Team nur Außenseiter ist. Ebenfalls am Samstag ist der SC Schiefbahn im Einsatz. Der erwartet die Waldnieler, die in dieser Spielzeit auch noch keine Bäume ausrissen und sieglos sind. Dennoch unterscheidet die Mannschaft um Spielertrainer Daniel Klinger und die Vorster zwei gravierende Dinge: Der SV hat nämlich trotz einer weniger ausgetragenen Partie schon drei Zähler mehr auf der Habenseite und nicht die lange Ausfallliste, wie der SCS. Die gab es zuletzt auch beim VfL Willich, der dennoch gewann. Wie es gegen den Neuling SC Hardt ausschaut, bleibt noch abzuwarten. Aber eines ist auch klar: Dieser Gegner ist wie Waldniel noch sieglos und bekam vergangenen Sonntag von Mennrath mit 8:0 das Fell über die Ohren gezogen. Da ist eigentlich der nächste Erfolg Pflicht und würde die Gesamtlage mit einem Schlag viel positiver aussehen lassen.