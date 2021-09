Handball : Kyara Balve freut sich auf die Bundesliga

St. Tönis Die 18-jährige Handballerin der Turnerschaft St. Tönis ist eine Leistungsträgerin des Juniorinnen-Teams. Sie trainiert auch schon regelmäßig mit der Seniorinnen-Mannschaft des Vereins.

Kyara Balve gehört zu den Leistungsträgerinnen im Team von David von Essen . Schon in der letzten Saison erzielte sie in der Qualifikation und auch in den vier Bundesligaspielen die erfolgreichste Torschützin. Besonders ihre Nervenstärke bei Siebenmetern ist herausragend. So verwandelte sie auch in diesem Jahr in der Qualifikation 20 der 21 Würfe vom Punkt. Ihr Trainer schätzt aber noch andere Qualitäten: „Ihre 1:1-Stärke. In der Abwehr besticht sie vor allem durch ihre gute Beinarbeit und Flexibilität: Sie kann sowohl im Innenblock als auch auf den Halbpositionen decken. Sie gibt immer alles, kann sich aber auch gut reflektieren.“ Sie ist eine der Führungsspielerinnen, sie tauscht sie regelmäßig mit ihrem Coach aus.

Für Kyara Balve bricht mit der Spielzeit 2021/2022 ihr letztes Jugendjahr an. Deshalb ist ihr auch die Perspektive bei der Turnerschaft ganz wichtig. Der eingeschlagene Weg des Vereins ist ganz in ihrem Sinne: Sowohl das David von Essen ab der Saison 2022/2023 die 1. Frauen-Mannschaft zusätzlich übernimmt und man auf dem Weg in die 3. Liga auch auf seine Talente setzt. „Es wäre eine Riesensache, wenn wir in die 3. Liga perspektivisch aufsteigen könnten. Und einen Coach wie David findet man so schnell nicht mehr“, berichtet Kyara. Neben den Spielen in der JBLH wird die weibliche A-Jugend auch in der Nordrheinliga spielen. Zudem gehört Balve zu den Spielerinnen, die auch in den Seniorenmannschaften regelmäßig mittrainieren sollen, um dort Erfahrungen zu sammeln.