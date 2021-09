Handball : Die Nachwuchsarbeit der Turnerschaft St. Tönis beeindruckt

St. Tönis Die Jugendarbeit der Handballabteilung der Turnerschaft St. Tönis sucht in Nordrhein-Westfalen sicherlich ihresgleichen. So qualifizierten sich insgesamt sechs weibliche und männliche Jugendmannschaften für überregionale Ligen.

Die weibliche A-Jugend hatte sich im August bereits zum zweiten Mal in Folge für die Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) qualifiziert. Dort trifft die Mannschaft von David von Essen am 2. Oktober zu Hause auf den Frankfurter HC und auswärts auf den Vizemeister TSV Bayer 04 Leverkusen (10. Oktober) und den amtierenden B-Jugend-Meister TV Hannover-Badenstedt (31. Oktober). Zudem spielt die Mannschaft auch in der im November beginnenden Nordrheinliga. So ist sichergestellt, dass sie genügend Spielpraxis bekommt.