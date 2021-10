Jugend-Handball : Bundesliga-Auftakt für die Turnerschaft St. Tönis

Das Aufgebot der A-Juniorinnen der Turnerschaft St. Tönis. Foto: Turnerschaft St. Tönis/turnerschaft St. Tönis

Tönisvorst Die weibliche A-Jugend spielt am Samstag um 17.30 Uhr in der Corneliusfeldhalle gegen Frankfurt an der Oder und baut auf die Unterstützung der „blauen Wand“. Zwei weitere Gruppenspiele sind bereits terminiert.

(MaHa) Für die weibliche A-Jugend der Turnerschaft St. Tönis sind die Spiele der Jugend-Bundesliga Handball das Highlight des Jahres. Am Samstag (17.30 Uhr, Sporthalle Corneliusfeld) empfängt die Mannschaft von David von Essen in der Vorrunden-Gruppe 8 den Frankfurter HC. Die beiden weiteren Spiele finden auswärts beim amtierenden Vizemeister TSV Bayer 04 Leverkusen (10. 10. 15 Uhr) und beim aktuellen Deutschen B-Jugend-Meister TV Hannover-Badenstedt (31. 10., 17 Uhr) statt. „Uns ist klar, dass die Partie gegen den Frankfurter HC auch unser einziges Heimspiel in dieser Jugend-Bundesliga-Spielzeit sein kann“, sagt von Essen. „Aber wir werden alles daran setzen in dieser Hammergruppe zumindest das Heimspiel erfolgreich zu gestalten.“