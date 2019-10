Fußball-Landesliga : Lukas Stiels schießt Teutonia auf den zweiten Platz

St. Tönis (uwo) Durch den dritten Sieg in Folge und dank der Schützenhilfe aus Fischeln rückte Teutonia St. Tönis auf den zweiten Tabellenplatz vor. Die Elf von Trainer Bekim Kastrati setzte sich diesmal durch den Goldenen Treffer von Lukas Stiels mit 1:0 (1:0) beim SV Scherpenberg durch.

Was am Ende zählte, war nur das Ergebnis. Denn für Fußball-Feinschmecker hatte die hart umkämpfte Begegnung nichts zu bieten. „Das Spiel glich auf diesem Platz eher einer Lotterie und hatte mit Fußball nichts zu tun“, meinte Kastrati. „Aber ein Lob an die Mannschaft für eine tolle Teamleistung. Einziges Manko war, dass wir nicht das 2:0 gemacht haben und so noch ein bisschen zittern mussten.“