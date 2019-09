Fußball-Landesliga : Nächster Rückschlag für Teutonia

St. Tönis Fußball-Landesligist St. Tönis kassiert bei der SGE Bedburg-Hau eine 1:2-Niederlage und bleibt damit zum dritten Mal in Folge sieglos. Anspruch und Wirklichkeit klaffen erneut auseinander. Trainer Kastrati vermisst die richtige Einstellung.

Es dürfte in den nächsten Tagen etwas ungemütlicher an der Gelderner Straße werden. Denn Teutonia St. Tönis blieb zum dritten Mal im Folge sieglos und verlor weiteren Boden auf die Tabellenspitze. Es reichte für die Teutonen bei der SGE Bedburg-Hau nicht einmal zu einem Punkt, denn der Aufsteiger setzte sich mit 2:1 (1:0) durch und zeigte den favorisierten Gästen, was mit Leidenschaft zu bewerkstelligen ist. Genau das fehlte Trainer Bekim Katrati: „Ich bin diesmal richtig enttäuscht von der Mannschaft. Das war eine Einstellung, die ich von ihr eigentlich nicht kenne.“