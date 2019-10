Eishockey-Landesliga : Eiszeit für die Grefrather EG beginnt

Verteidiger Lorenz Schneider kehrt zur GEG zurück. Foto: geg

Grefrath (RP) Nach einigen Trainingseinheiten in Dinslaken kann Eishockey-Landesligist Grefrather EG seit Montag wieder in heimischen Gefilden aufs Eis gehen. Bereits am Samstag steht das erste Pflichtspiel auf dem Programm.

