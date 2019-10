Fußball-Bezirksliga : Funken und Zander treffen für Grefrath jeweils zwei Mal

Grefrath (WeFu) Nachlegen lautete das Gebot der Stunde für den SSV Grefrath in der Fußball-Bezirksliga (Gruppe 3) nach der starken Vorstellung in der vergangenen Woche beim Aufstiegsaspiranten 1. FC Viersen. Und das Team von Trainer Klaus Ernst setzte das Vorhaben in die Tat um.

Gegen den Vorletzten TDFV Viersen gab es einen ungefährdeten 4:1 (3:0)-Sieg. Und wenn im zweiten Durchgang nicht der Fuß etwas vom Gaspedal genommen worden wäre, hätte der Sieg noch locker höher ausfallen können. Jetzt kann die Aufgabe am kommenden Freitagabend beim Rheydter SV bei nun 13 Zählern auf der Habenseite erheblich gelassener in Angriff genommen werden.