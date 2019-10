Handball : Anstötz bemängelt löchrige Abwehr seines Teams

Grefrath In der Handball-Verbandsliga fand die Turnerschaft Grefrath gegen Treudeutsch Lank keinen Zugriff.

Dass es für die Turnerschaft Grefrath bei Treudeutsch Lank schwer werden würde, das war Ersatztrainer Markus Anstötz vor dem Anpfiff schon klar gewesen. Aber das seine Mannschaft beim 23:35 von Anfang an bis zum Ende keinen richtigen Zugriff im Spielgeschehen hinbekommen hatte, ärgerte ihn dann doch etwas. „Unsere Abwehr wirkte einfach zu löchrig. Lank hat dynamisch gespielt und konnte es sich leisten in der zweiten Halbzeit einen Gang zurück zu schalten. Das war heute ein gebrauchter Tag für uns“, sagte Anstötz sicherlich enttäuscht. Mit dem noch in Urlaub weilenden etatmäßigen Trainer Markus Küsters hat er sich schon in Verbindung gesetzt, indem beide einer Meinungen waren: „An unserer Abwehr müssen wir noch etwas arbeiten“. Die Zweitvertretung von Adler Königshof war beim Spitzenreiter HSG VeRuKa zwar der klare Außenseiter, nach der 24:29-Niederlage hatte sich deren Trainer Bodo Leckelt in Bestbesetzung aber auch etwas mehr als einen Punkt vorstellen können. „Ich musste vor dem Spiel schon etwas lachen, denn bei VeRuKa spielt mit Anthony Pistolesi einer, den ich noch aus meiner aktiven Bundesligazeit kenne“, sagte Leckelt. Der Franzose war mit zusammen Mirko Szymanowicz der Aktivposten des Spitzenreiter, der mit seiner Präsenz als erfahrener Spieler die Geschicke leitete. Auf eigener Seite musste Leckelt gleich auf drei Stammspieler verzichten, wodurch ihm Alternativen im Rückraum fehlten. „Wir mussten uns jedes Tor hart erarbeiten. In der zweiten Halbzeit waren wir ja mit zwei Toren Rückstand immer dran am Gegner“, trauert der Adler-Trainer der Chance nach, dass unter anderem Umständen die Möglichkeit da gewesen wäre, dem Spitzenreiter ein Bein zu stellen. Das sein Team im gesicherten Mittelfeld steht ist da vielleicht ein kleiner Trost stattdessen.