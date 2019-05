Frauen-Handball : Die St. Töniser Frauen verlieren ihr Saisonfinale

St. Tönis Im Schlussspurt der Frauen-Nordrheinliga hatte die Turnerschaft St. Tönis einen Platz in den Top-Vier anvisiert. Am Ende sollte es nach der 28:31 (16:15)-Niederlage beim HC Weiden ein ebenso respektabler fünfter Rang werden.

Am Samstag erwischten die St. Töniserinnen zunächst einen perfekten Start. Die 3:0-Führung nach fünf Minuten war Motivationsschub für eine engagiert geführte erste Halbzeit, in der die Turnerschaft stets leicht im Vorteil war. Insbesondere Doreen Topel und Lena Schleupen bestätigten die gute Form der letzten Wochen und lieferten sich ein spannendes Wettschießen um die vereinsinterne Torjägerkrone, das Schleupen letztendlich gewann. Im Laufe der zweiten Hälfte machte sich dann jedoch das Fehlen einiger Stammkräfte bemerkbar. Erschwerend kam hinzu, dass der Mittelblock um Fabienne Brüggemann und Lena Beckers früh mit jeweils zwei Zwei-Minuten-Strafen belastetet war. „Im zweiten Durchgang hat Weiden es gut gelöst und verdient gewonnen“, bilanzierte Heinecke. In der kommenden Spielzeit wird Torhüterin Verena Borrmann, die in vielen Partien auf sich alleine gestellt war und dies bravourös gemeistert hat, neue Unterstützung erhalten. Aus der B-Jugend soll Neele Brandt an die Erste herangeführt werden, dazu können die St. Töniserinnen mit Alexandra List eine alte Bekannte willkommen heißen.