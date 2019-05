Frauen-Hanndball : St. Tönis verliert das Torfestival

Tönisvorst Im Duell der beiden besten Offensivteams unterlag die Turnerschaft mit 30:34.

Beide Teams waren sichtlich darum bemüht, den Rost nach der vierwöchigen Pause schnellstmöglich abzuschütteln. Insbesondere den Gastgeberinnen gelang dies in der Anfangsviertelstunde hervorragend. Reichlich Bewegung im Angriff und zielstrebige Kombinationen sorgten für den verdienten 8:5-Zwischenstand. Im Anschluss stieg bei der Turnerschaft dann allerdings die Fehlerquote und es passierte genau das, was eigentlich mit aller Macht verhindert werden sollte, die Gäste aus Gummersbach kamen ins Tempospiel. „Gerade die zweite Welle haben sie ausgezeichnet vollendet“, musste die Übungsleiterin anerkennen und zeigte sich überdies selbstkritisch: „Wahrscheinlich habe ich mich Mitte der ersten Hälfte zwischenzeitlich für das falsche Offensivkonzept entschieden. Unsere Abspielfehler bestraft so ein Gegner natürlich sofort.“

Nichtsdestotrotz waren die St. Töniserinnen nach dem Seitenwechsel schnell wieder drin in der Begegnung und egalisierten den Rückstand binnen sechs Minuten (20:20). In der Folge entwickelte sich einer offener Schlagabtausch, wobei der Turnerschaft etwas mehr Ruhe in den Aktionen gut getan hätte. Phasenweise ging die Ordnung unverkennbar verloren. „Wir hatten in der Defensive nicht genügend Zugriff. In den entscheidenden Momenten wirkte Strombach dynamischer. Dennoch kann ich meiner Mannschaft kämpferisch nichts vorwerfen“, bilanzierte Heinecke.