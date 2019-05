Reiten : Grüne Reit-Saison beginnt in Kempen

Kempen Der RFV Schmalbroich-Kempen richtet ab Freitag die 11. Reitertage aus

(off) Der RFV Schmalbroich-Kempen richtet am Freitag ab 9 Uhr sowie Samstag und Sonntag (jeweisls ab 8 Uhr) auf der Pferdesportanlage am Schmeddersweg bereits die 11. Kempener Reitertage. Das Turnier hat Signalwirkung im Pferdesportverband Kreis Viersen: Hier beginnt die grüne Saison. Viele Reiter steigen mit Kempen ins Freiluft-Wettkampfgeschehen ein. Der Viersener Jugend-Cup in Dressur und Springen sowie in der Kombinationswertung von Dressur und Springen auf E-Basis startet. Der Viersener Mannschaftscup (Sonntag um 13 Uhr) geht beim Mannschaftsspringen Klasse A mit einem Umlauf und mit einem Stechen um den „Peter-Coenen-Gedächtnispreis“ in die erste Runde. Des Weiteren ist Kempen die zweite Station des immer beliebter werdenden Niederrhein-Hunter-Cups (Samstag um 9.45 Uhr). Die Vorbereitungen für die beliebte Veranstaltung in Kempen gehen auf die Zielgerade. Peter-Josef Coenen, 1. Vorsitzender des RFV Schmalbroich-Kempen, freut sich über den großen Zuspruch von fast 1000 Nennungen. „Die Zuschauer können sich auf unserer schönen Anlage über spannende Prüfungen und ein breites Spektrum des Dressur- und Springsports bis zur Klasse M freuen“, sagt Pressewartin Mareike Borrass. „Für die Springreiter gibt es eine Neuerung: Der Abreiteplatz zur Vorbereitung und Aufwärmung der Pferde ist auf einem Sandbelag.“ Freitag ab 15.30 Uhr macht das VTV-Fohlenchampionat erneut den Auftakt zu dieser Veranstaltung. Sonntag um 14.45 Uhr beginnt die Dressurprüfung Klasse M*. Das Punkte-Springen Klasse M** mit Joker um 16.15 Uhr bildet den Turnierhöhepunkt. Danach läuft das Showprogramm mit „Jump & Drive“ unter dem Motto „Kutschen – Pferde – Reiter“. Der Eintritt ist frei.