Handball-Verbandsliga : TV Vorst zeigt sich nervenstark

Tönisvorst Der Handball-Verbandsligist wahrt seine Chance auf den direkten Klassenverbleib.

(mcp) Die Turnerschaft Grefrath und die Reserve der Adler Königshof trennten sich in der Handball-Verbandsliga mit einem leistungsgerechten 26:26 (15:14)-Unentschieden. Ein Punkt, mit dem sich beide Teams angesichts zahlreicher personeller Probleme gut arrangierten. Insbesondere die Adler waren aufgrund vieler Ausfälle zum Improvisieren gezwungen. So half beispielsweise Routinier Maher Farhan aus und präsentierte sich treffsicher. Die Anfangsphase gehörte der Turnerschaft. Aus einer sicheren Abwehr heraus kamen die Gastgeber ins gewünschte Tempo und erspielten mit der ersten und zweiten Welle eine 9:5-Führung. Im Anschluss agierten die Gäste dann jedoch auf Augenhöhe, profitierten in vielen Situationen von ihrer reichhaltigen Erfahrung. Bis zum Schlusspfiff lieferten sich die Kontrahenten ein unterhaltsames und spannendes Match. „Die Punkteteilung geht absolut in Ordnung. Natürlich hätten wir gerne beide Zähler eingefahren, aber die Adler verfügen über eine sehr abgeklärte Mannschaft“, resümierte Grefraths Trainer Michael Küsters.