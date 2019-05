Motorsport : Hendrik von Danwitz gewinnt Regenschlacht auf dem Ring

Tönisvorst Der junge Tönisvorster Rennfahrer gewann mit dem Porsche Cayman GT4 den dritten Lauf der VNL-Serie.

Bekanntlich schlägt das Wetter in der Eifel oft Kapriolen. Das zeigte sich auch beim dritten Lauf. Während der Trainings am Freitag und dem Rennen am Samstag regnete es teilweise, es gab aber auch trockene Abschnitte, die die Wahl des richtigen Setups erschwerten. „Wir wussten schon am Freitag, dass es kein einfaches Rennen wird“, sagte der 19-jährige Rennfahrer vor dem Start. In den freien Trainings profitierte er von den wechselnden Bedingungen und fand gemeinsam mit seinem Teamkollegen Julian Harrison ein gutes Set-Up für den Porsche Cayman GT4.