Trabrennen : Nimczyk schon wieder auf Titelkurs

Willich Der Deutsche Meister der Berufs-Trabrennfahrer führt die Rangliste deutlich an.

Obwohl sich Nimczyk ständig in der Erfolgsspur befindet, sind seine Ziele weiter hoch gesteckt. Schließlich wartet er immer noch auf den großen Triumph im eigenen Land. Das ist der Derbysieg in Berlin. Dort startet er im Sommer bei der Qualifikation für den Stutenpreis und das Deutsche Derby jeweils mit zwei aussichtsreichen Kandidaten. Die testete er am gestrigen Freitag auf der niederländischen Bahn von Wolvega nahe Heerenveen. Dabei landete er mit „Jaxon Schermer Nileo“ einen überlegenen Sieg.

Auch auf internationaler Bühne will Nimczyk seinem Ruf als Top-Fahrer weiter alle Ehre machen. Am Sonntag startet er bei einem Renntag in Kopenhagen. Dort geht er sechsmal an den Start. Höhepunkt ist der mit 110000 Euro dotierte „Copenhagen-Cup“. Dabei trifft Nimczyk mit „Cash Hanover“ auf zwei ehemalige Derbysieger von Berlin. Aussichtsreich geht er auch mit der Stute „Goldy Stardurst“, die im Besitz seines Onkels ist, an den Start.