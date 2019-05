Jugend-Handball : B-Juniorinnen der Turnerschaft verkaufen sich teuer

Julia Albin von der Turnerschaft setzt sich hier am gegnerischen Kreis vor einer tollen Kulisse super durch. Foto: Topel

Krefeld Handball: Im Viertelfinal-Hinspiel musste sich das Team dem großen Favoriten aus Hessen mit 27:28 geschlagen geben.

Vor mehr als 800 Zuschauern und einer bundesligareifen Atmosphäre durch die blau-weiße Wand, bot die weibliche B-Jugend der Turnerschaft St. Tönis dem großen Favoriten und hessischen Landesmeister Besheim/Auerbach im Viertelfinal-Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft mit viel Leidenschaft einen großen Kampf. Leider zog die Mannschaft von Daria Komander mit 27:28 (14:15) den Kürzeren und muss nun im Rückspiel am kommenden Sonntag (12 Uhr) in Hessen mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen, um den Traum von der Teilnahme am Final-Four wahr werden zu lassen.

Von Beginn lieferten sich beide Teams ein absolut hochklassiges und spannendes Duell, das durch eine sagenhafte Kulisse zu einem regelrechten Handballfest avancierte. Auf beiden Seiten boten sowohl die Abwehrreihen als auch die Angriffsformationen hoch modernen und technisch feinen Handballsport. Immer wieder gelang es der Turnerschaft-Sieben, das Spiel offen zu gestalten und fand Angriff um Angriff Lücken in der gegnerischen Abwehr. In der ersten Hälfte stach aus einer starken Mannschaftsleistung Kyara Balve heraus. Sie erzielte in den ersten 25 Minuten bereits acht Tore. Neben ihr bot Julia Albin wiedermal eine sehr starke Leistung und erzielte insgesamt acht Treffer.