Sozialer Tag an der Gesamtschule Kempen : Schüler bitten Firmen um Spenden

Kempen An ihrem sozialen Tag gehen die Neuntklässler der Gesamtschule in diesem Jahr nicht für einen guten Zweck arbeiten, sondern sammeln Geld für zwei Projekte: die Kempener Tafel und den Kempener Verein „Haus der Sonne“.

Schüler der Gesamtschule Kempen gehen in diesem Jahr am „sozialen Tag“ nicht arbeiten, sondern sammeln Spenden für den guten Zweck. Grund: die Corona-Pandemie, die das Arbeiten in Betrieben für die Schüler unmöglich macht. Der soziale Tag hat an der Gesamtschule Kempen Tradition, die damit ein Projekt der früheren Erich-Kästner-Realschule fortführte. Einmal im Jahr findet der soziale Tag statt, an dem die Neuntklässler für einen Tag in einem Unternehmen arbeiten, das sie sich selbst ausgesucht haben. Das dort erarbeitete Geld fließt in zwei Projekte: Ein Teil kommt der Kempener Tafel, ein Teil dem Kempener Verein „Haus der Sonne“, einem Entwicklungshilfsprojekt für Kinder und Jugendliche in Kamerun, zugute.