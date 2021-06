Budberger organisiert Spendenlauf : Fast 3300 Euro fürs Hospiz

Rheinberg Matthias Prinz vom SV Budberg organisierte einen Spendenlauf für das Hospiz Haus Sonnenschein. Das Geld überreichte er jetzt in der Einrichtung an der Moerser Straße.

Im Hospiz Haus Sonnenschein verbringen schwerkranke Menschen ihren letzten Lebensabschnitt. Das Team um Hospizleitung Mirjam Klaas tut alles, um den Bewohnern die noch verbleibende Zeit so angenehm wie möglich zu machen. Selbst Sonderwünsche können oft erfüllt werden. Ob es ein nächtlicher Essenswunsch oder eine besondere CD ist, das Hospizteam versucht, die Wünsche zu erfüllen. Das so etwas möglich ist, liegt zum großen Teil an Spendengeldern.