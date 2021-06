Gastronom aus Kempen : Günter Platen gestorben

Kempen Der Kempener Ex-Gastronom Günter Platen ist am vergangenen Dienstag, 2. Juni, gestorben, und das zwei Tage vor seinem 86. Geburtstag.

Der Eigentümer des Restaurants Haus Platen an der Peterstraße war Mitglied der am 1. März 2014 gegründeten Initiative „Denk mal an Kempen“ und seit 30 Jahren aktives Mitglied des Tennisklubs Rot-Weiß Kempen. Nach einem Sturz mit dem Fahrrad konnte er seit dem Vorjahr kein Tennis mehr spielen. Lange gehörte er zum Team der Herren 70 des Klubs, das 2012 in die 1. Verbandsliga aufgestiegen war. Mit Günter Platen verliert der Verein einen freundlichen und geselligen Tennisfreund.