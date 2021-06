Unfall in St. Hubert : Radfahrerin beim Straße-Queren leicht veletzt

Symbolfoto Foto: dpa/Nicolas Armer

St. Hubert Am Sonntag gegen 16.55 Uhr wurde eine Radfahrerin in St. Hubert leicht verletzt. Nach Polizeiangaben fuhr die 80-Jährige Kempenerin mit ihrem Fahrrad über die Straße Escheln in Richtung Kempen. Als sie dann die Aldekerker Straße überqueren wollte, übersah sie wohl den von links kommenden Pkw eines 26 jährigen Kempeners.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Obwohl dieser stark bremste konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Radfahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

(RP)