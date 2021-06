Warnung vor Schließung der Hauptschulen in Mönchengladbach : „Schwächere Schüler nicht abkoppeln“

Projektleiterin Elisabeth Brack bei einer Beratung im Raum der Ausbildungspaten in Hardterbroich. Foto: Helmut Michelis

Mönchengladbach Den Hauptschulen in Mönchengladbach droht die Schließung. Warum die Ausbildungspaten der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) zutiefst besorgt sind und eindringlich vor diesem Schritt warnen.

„Es geht um diejenigen Schüler, die es besonders schwer haben. Aus eigenem Erleben wissen wir, wie wichtig eine ganz persönliche Förderung für diese Mädchen und Jungen ist.“ Zutiefst besorgt haben sich die Ausbildungspaten der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) anlässlich der drohenden Schließung von Hauptschulen zu Wort gemeldet und einen Offenen Brief an die Mitglieder des Schulausschusses geschrieben. „Uns geht es nicht um die Erfüllung von Ideologien. Es wäre ein großer Fehler, eine solche übersichtliche Schulform zugunsten eines anonymeren Systems zu opfern. Und wohin sollen die Jugendlichen noch gehen, wie sieht ihre Zukunft aus, wenn sie in der Gesamtschule durch das Raster gefallen sind?“, fragt Ausbildungspate Uwe Kolb.

Seit 2014 arbeiteten die zehn Paten vor allem mit der Katholischen Hauptschule in Neuwerk zusammen, „was hervorragend funktioniert“, wie Projektleiterin Elisabeth Brack betont. Das überkonfessionelle Erfolgsprojekt – seit 2010 wurden mehr als 70 Jugendliche in eine Ausbildungsstelle begleitet – setzt da an, wo staatliche Stellen nicht mehr weiterkommen: Engagierte Ehrenamtliche betreuen Jugendliche auf ihrem Weg in den Beruf, wenn nötig über etliche Jahre hinweg. Die Ausbildungspaten sind sich bewusst, dass sie letztlich nur im engen Zusammenwirken mit den Lehrkräften Erfolg haben können: „Vielleicht fänden die Betroffenen am Ende auch ohne uns einen Ausbildungsplatz, aber ohne ihre Schule hätten sie gar keine Chance. Anders als es in einer großen Gesamtschule möglich wäre, kennen die Lehrer in Neuwerk jeden einzelnen Schüler und sein Umfeld und kämpfen für ihn. Das haben wir immer wieder erfreut festgestellt.“

Info Ausbildungspaten unterstützen Schüler Projekte Seit 2006 unterstützt die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) der Diözese Aachen durch Ausbildungspaten Jugendliche beim Übergang von der Schule ins Berufsleben. An mehreren Schulen gibt es KAB-Patenprojekte, die von Ehrenamtlichen gestaltet werden. Diese Ausbildungspaten bringen ihre Erfahrungen ein, um jungen Menschen, die keine Ausbildungsstelle finden, Perspektiven aufzuzeigen. Ehrenamtler Wer sich ebenfalls engagieren möchte, ist jederzeit willkommen. Projektleiterin Elisabeth Brack, steht unter Telefon 0151 22317745 und der Mailadresse [email protected] als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ausbildungspaten-kab.de.

In der gegenwärtigen Diskussion sei auffällig wenig von Corona die Rede. Dabei mache gerade die Pandemie deutlich, wie schnell Kinder aus bildungsfernen Familien ins Abseits rutschten. „Sie leben in beengten Wohnverhältnissen, haben keinen eigenen Computer“, sagt Uwe Kolb. „Wir mussten feststellen, dass einige Kinder und Jugendliche in diesen Monaten regelrecht verlernt haben, Deutsch zu sprechen. Häufig sind auch die Eltern überfordert, weil sie gar nicht wissen, welche Anforderungen die heutige Ausbildungs- und Berufswelt stellt.“

Die Ausbildungspaten befürchten, dass viele Mönchengladbacher keine Vorstellung davon hätten, wie krass mancherorts die sozialen Unterschiede und wie ausgeprägt Perspektivlosigkeit und Resignation seien. Es sei nun einmal eine traurige Tatsache, dass jedes dritte Kind in der Stadt in Armut lebe. Die Behauptung, in einer Gesamtschule zögen die Starken die Schwächeren mit, sei leider reine Theorie. „Wer heute Abitur macht, meint studieren zu müssen. Wir begleiten dagegen ratsuchende Jugendliche mit unseren Erfahrungen in Bereiche, in denen sie eine Chance haben, zum Beispiel in handwerkliche Berufe, ins Gesundheitswesen oder die Altenpflege.“

Da sei die nur zweizügige Hauptschule allemal die sinnvollere Lösung. „Keine andere Schulform legt so viel Wert auf die Berufsvorbereitung“, berichtet Clarissa Knops, eine der Ausbildungspatinnen. Kleine Klassen ermöglichten es den Hauptschullehrern, ihre Schüler sehr genau zu kennen. „Hier geht es nicht nur um den nächsten Unterrichtsstoff und erledigte Hausaufgaben, vielmehr interessieren sich die Lehrer auch dafür, warum diese wieder einmal nicht gemacht worden sind, oder warum der Jugendliche nicht in der Schule war.“ Gemeinsam mit Sozialarbeitern und Psychologen werde dann nach Hilfen für die Jugendlichen gesucht.