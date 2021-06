Bewerbung aus Grefrath : Ideen für die Landesgartenschau gesucht

Grefrath Eine Bürgerbeteiligung ist für den 27. Juni geplant. Die Gemeindeverwaltung informiert im Schwingbodenpark über den aktuellen Stand der Planungen.

Außerdem kündigte die Gemeinde die zweite Bürgerbeteiligung an. Diese findet am Sonntag, 27. Juni, in Form eines Bürgerspaziergangs statt. An diesem Tag sind Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr im und rund um den Schwingbodenpark an vier Stationen über den aktuellen Stand der Planungen zu informieren.